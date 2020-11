14 puncts avantatg sin il Brit Sam Lowes e 18 sin ses cumpatriot Luca Marini ha Enea Bastianini gì avant l'ultima cursa a la Moto2 a Portimão. Perquai ch'il Talian è vegni 5avel, han ses 11 puncts tanschì per gudagnar envers Marini (2.) e Lowes (3.). Lur plazzas da podest n'han gidà nagut pli.

Victur dal di è vegnì Remy Gardner. L'Australian ch'è gia partì da la pole position en la cursa, ha pudì festivar sia emprima victoria en la Moto2. Proxim onn daventa el collega da team da Tom Lüthi

Lüthi betg en ils puncts

Lüthi sto prender cumià senza puncts da ses IntactGP-team. Da plazza 24 è el bain vegnì da sa cumbatter enavant sin rang 16, ma sco gia las ultimas quatter cursas, n'ha quai betg tanschì per punct. Per la fin da la stagziun è quai anc ina giada in culp. Cun total 72 puncts, manchenta el numnadamain sco 11avel ils top 10 da la rangaziun.

Dominique Aegerter n'è betg vegnì sin turas sco substitut tar NTS. El ha manchentà ils puncts per bler, sco 20avel.