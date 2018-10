Naziuns grondas sco la Svizra e l'Austria perdan uschia gia l'enviern che vegn in plaz da partenza. La conferenza da calender da la FIS ha la finamira d'avair en l'avegnir maximal 45 fin 50 skiunzs a la partenza, enstagl da 80 atletas ed atlets sco fin qua. Quai pertutga dentant be la cuppa mundiala dals umens. Sco il directur da cursa da la FIS Markus Waldner ha declerà haja in quadret da partenza pli pitschen gronds avantatgs organisatorics. Uschia avessan staziuns da televisiun per exempel dapli plaz per rapports fundads. Plinavant duess il sistem en la segunda liga sco la cuppa d'Europa daventar pli dinamic. Uschia duessan atlets cun success gia savair ir durant la stagiun actuala cursas en la cuppa mundiala.

