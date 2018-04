En il superfinal d'unihoc dals umens è Florball Köniz vegnì per l'emprima giada campiun svizzer. E quai gist cunter il defensur dal titel Wiler-Ersigen ch'è sa mussà fitg ferm e dominant en l'offensiva questa stagiun.

Schebain che Wiler-Ersigen ha sajettà pli ch'il dubel giadas sin il gol ch'ils da Köniz n'han els betg chattà be duas giadas la via sper il goli Patrick Eder or. Ils umens da Floorball Köniz percunter èn sa focussads sin la defensiva ed han uschia adina puspè chattà spazis ch'èn s'averts per attatgas sveltas suenter avair defendì cun success lur agen gol.

La victoria en la Swiss Arena a Kloten ch'era vendida or è stada ina bella finiziun per il trenader René Berliat che dat giu ses post suenter 29 onns.

RR novitads 17:00