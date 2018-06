A partir dals otgavels finals vegn giugà cun la balla «Telstar Mechta», uschia il num uffizial. Il num Telstar va enavos sin ils campiunadis mundials dal 1970 en il Mexico ed il 1974 en Germania. Gia lura aveva il bal dal turnier survegnì il num Telstar. Mechta è Russ e vul dir siemi respectiv ambiziun.

Vaselina per il grip da la balla

Adina puspè s’endisar vid novas ballas ston era ils giugaders ed oravant tut era ils golis. Per Yann Sommer èsi impurtant da s’endisar spert vid la balla per avair quella bain enta maun. Per avair in bun grip vegnia perquai savens era mess sin ils guants in zic vaselina. Memia blera vaselina na saja dentant er betg bun, adina cun med e mesira, di il trenader dals golis svizzers, Patrick Foletti.

Il bun ami dals golis

Ils davos onns na saja la balla betg pli sa midada uschè fitg. Cumpareglià cun la balla Roteiro dal campiunadi d’Europa il 2004 en il Portugal saja quella dad oz dentant tut in auter mund, uschia Foletti. En mintga cas: la balla saja adina, da turnier a turnier, in bun ami dals golis.

RR actualitad 17:00