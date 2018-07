Uschia possia la squadra dal investur Vijay mallya da l'India er far part al Grond premi da l'Ungaria ch'è questa fin d'emna a Budapest. Uschia ha communitgà l'administratur d'insolvenza. Per il futur vegnia tschertgà ina schliaziun: Ina opziun fiss ch'il milliardari Canadais Lawrence Stroll surpigliass. Ses figl Lance va il mument per team Williams en la furmla 1.

Force India ha gia dapi in temp problems finanzials. Malgrà quest problems è la squadra cun ils pilots Sergio Perez ed Esteban Ocon actualmain sin plazza 5 da la tabella.

