En l'ultim gieu da gruppa han la Frantscha ed il Danemarc giugà in pari da 0:0. Ed il Peru ha gugagnà cunter l'Australia cun 2:0.

La Frantscha ed il Danemarc sa qualifitgeschan per ils otgavelfinals.

En la gruppa C ha la Frantscha terminà la fasa da gruppas sin l’emprim plaz. Sin il segund plaz suonda il Danemarc. En l'ultim gieu da gruppa han els giugà pari 0:0 in cunter l'auter. Omaduas squadras sa qualifitgeschan per la proxima runda.

En l'auter gieu ha il Peru gudagnà cunter l'Australia cun 2:0.

Legenda: Peru gudogna cunter l'Australia cun 2:0. Keystone

