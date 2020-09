Il podes

1. Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri)

2. Carlos Sainz (ESP, McLaren)

3. Lance Stroll (CAN, Racing-Point)

Crudads ora èn: Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel.

Il Franzos Pierre Gasly po festivar sia emprima victoria en la furmla 1 – quai tar il Grond Premi da l'Italia a Monza. La victoria dal pilot dal team Alpha Tauri è istorica er perquai che las 146 victorias avant han pudì festivar u Mercedes, Ferrari u Red Bull.

Il Grond Premi da l'Italia è stà caotic. Duas giadas han ins neutralisà la cursa e tranteren interrut ella. Lewis Hamilton ha survegnì in chasti da «stop-and-go» perquai ch'el è i en ina giassa da provediment serrada. A la fin hai per el be tanschì per il 7avel plaz.