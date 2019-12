Il campiun mundial Lewis Hamilton ha sa segirà la pole-position per l'ultima cursa da la stagiun ad Abu Dhabi. Il pilot da Mercedes vegn a partir la dumengia avant Max Verstappen en Red Bull. Il record per avair fatg las pli bleras pole-positions ha Hamilton gia daditg: El parta per la tschintgavla giada questa stagiun e per l'88avla giada en summa da l'emprim plaz en la cursa.

Cun sia prestaziun ha Hamilton er gudagnà il duel intern cun ses collega da team Valtteri Bottas. Atgnamain fiss Bottas er stà segund spert dal trenament. Cunquai ch'el ha però midà ora tar ses auto parts da la tracziun sto el partir en la cursa davent da l'ultima plazza.

