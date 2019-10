Il podest

Lewis Hamilton (GBR), Mercedes Sebastian Vettel (GER), Ferrari Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Bunamain 50 rundas ha Hamilton fatg al Grond Premi da Mexico sin in set da pneus. Da midar baud sin ina maschaida dira (suenter 24 da 71 rundas) è sa cumprovada: Cura che la concurrenza ha midà pli tard, ha Hamilton surpassà tuts.

Hamilton dovra anc 4 puncts

Cun sia terza plazza ha il collega d'equipa da Hamilton, Valtteri Bottas, impedì il titel anticipà da Hamilton. Per il Finlandais è il titel dentant sulet anc ina pussaivladad teoretica. A Hamilton tanscha la proxima fin d'emna plazza 8 per vegnir per la sisavla giada campiun mundial da la furmla 1.

Per la squadra da Alfa Romeo n'hai dà nagins puncts: Antonio Giovinazzi è vegnì 14avel. Kimi Räikkönen è crudà or cun problems tecnics curt avant la fin da la cursa.

RR novitads 06:00