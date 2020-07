A Spielberg ed a Silverstone vegni tar in novum en l’istorgia da 70 onns furmla 1. Sin questas duas pistas vegn manà atras gist dus grond premis. En il chalender da cursas figureschan tranter auter er Monza u Francorchamps. Nagina cursa datti quest onn però a Monaco.

Tribunas vidas

Mascras da protecziun, reglas da distanza, tests da corona e tribunas vidas – quai è il mument la realitad en il mund dal sport, ed uschia er en la furmla 1 en questa stagiun. La Federaziun internaziunala d’automobil ha mess ensemen in concept d’igiena da 78 paginas che duai procurar che la stagiun mitschia senza grondas carambolaschas. Las equipas vegnan ina giada isoladas en differents hotels, plinavant ston ellas reducir marcantamain lur persunal a l’ur da la pista per uschia garantir la distanza.

Mercedes en la rolla da favurit

Tut en tut van a la partenza 20 pilots en 10 differents teams. Cumpareglià cun la stagiun passada han sulet las equipas da Williams e Renault barattà in pilot. Il Franzos Esteban Ocon dat suenter in onn pausa puspè in comeback tar Renault ed il Canadais Nicholas Latifi dat ses debut en la furmla 1. Latifi che sesa en il cockpit da Williams è uschia il sulet noviz en quest circus da la furmla 1.

Naginas midadas datti tar las top equipas. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas occupan ils cockpits da Mercedes, l’auto ch’è strusch stà da franar ils davos onns. Ferrari va a la partenza cun Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Per Vettel èsi dentant la davosa stagiun cun la Scuderia.

Hamilton a la chatscha da records

Il grond favurit sin il titel da campiun mundial 2020 è il Brit Lewis Hamilton ch’è gia stà sis giadas campiun mundial, tschintg giadas ils davos sis onns. Cun in ulteriur titel egualisass Hamilton il record da la legenda Michael Schumacher. Il Tudestg ha gudagnà en sia carriera 91 grond premi. Hamilton è il mument tar 84 victorias. Ed er quai che pertutga il record da podests è Lewis Hamilton sin ils chaltgogns a Schumacher ch’è stà tut en tut 155 giadas sin il podest. A Hamilton è quai reussì fin oz 151 giada. Resta il Brit fit e funcziuna ses auto sco ils davos onns è el sin buna via da batter plirs records da Michael Schumacher ed uschia daventar il meglier pilot da l’istorgia.