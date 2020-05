Legenda: Sebastian Vettel banduna la Scuderia Ferrari la fin da quest onn. Keystone

Sebastian Vettel banduna Ferrari la fin da l'onn. La Scuderia ed il quatter dubel campiun mundial da la furmla 1 na sajan betg sa cunvegnids da prolungar il contract che scada. Vettel banduna la squadra da tradiziun suenter tschintg repsectivamain sis stagiuns e quai senza esser stà campiun cun ils cotschents e senza esser passà en ils fastizs da ses cumpatriot Michael Schumacher.

Davart las raschuns per il naufragi da las contractivas po be vegnir speculà. Sco para haja Vettel vulì in pli lung contract ed er ina scursaniziun da la paja sajan stads ils problems.

Sche ed er cun tge team che Vettel cuntinuescha sia carriera sco pilot da furmla 1 n'è betg cler. Las pussaivladads da vegnir sut tetg en in team al timun, sajan dentant restrenschidas.