Victoria dubla per Ferrari

Il podest:

1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari

2. Charles Leclerc (MON), Ferrari

3. Max Verstappen (NED), Red Bull

Il Tudestg Sebastian Vettel po festivar sia 53avla victoria da la carriera e la tschintgavla al Grond Premi da Singapur. Dentant ha Vettel stuì spetgar sin questa victoria passa in onn.

Durant sia fermada da provediment ha el surpassà ses collega da squadra, il Monegass Charles Leclerq ch'ha gudagnà las ultimas duas cursas a Spa ed a Monza per Ferrari.

I sa tracta da l'emprima victoria dubla en l'istorgia dal Grond Premi da Singapur insumma. Per Ferrari èsi l'emprima dapi il Grond Premi da l'Ungaria il 2017.

Nagin Mercedes sin il podest

Davos ils dus Ferraris terminescha l'Ollandais Max Verstappen sin Red Bull la cursa sin il terz plaz. Nagina plaz da podest n'hai però da per la squadra da Mercedes. Il dominatur da la stagiun Lewis Hamilton vegn quart, il Finlandais Valtteri Bottas vegn

In punct per Alfa Romeo

Puncts datti era per la squadra svizra da Alfa Romeo. Il Talian Antonio Giovinazzi gudogna in punct sco dieschavel. Ses collega da squadra Kimi Räikönnen croda or en la 50avla runda suenter ina collisiun

RR novitads 17:00