Legenda: Freshfocus

Dominique Aegerter na parta proxima stagiun betg pli en la Moto2. El n'è betg vegnì da sa cunvegnir cun sia squadra davart ses futur. Quai en emprima lingia per motivs finanzials, sco ses management ha confermà sin dumonda da SRF. Davart ses plans per l’avegnir n’ha el fatg naginas indicaziuns. In’opziun fiss da midar en la Moto E. En la Moto 2 partan uschia be pli dus Svizzers l'auter onn: Tom Lüthi e Jesko Raffin.

Proxima fin d'emna parta Aegerter al grond premi da Valencia per entant per l'ultima giada en la Moto2.

RR novitads 15:00