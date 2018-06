Il Mexican Hirving Lozano ha fatg il gol dal di en la 35avla minuta. La meglra schanza per la Germania ha Toni Kroos manchentà en la 38avla minuta. Tar in culp liber ha Kroos be tutgà la latta. En la 89avla minuta ina balla da Julian Brandt be strivlà la pitga.

Serbia ha gudagnà cunter Costa Rica

La Serbia po cumenzar il campiunadi mundial da ballape cun ina victoria. La squadra dal trenader Mladen Krstajic ha gudagnà l'emprim gieu cunter Costa Rica cun 1:0. Il sulet gol ha tutgà Aleksander Kolarov en la 56avla minuta. Las duas naziuns fan part da la medema gruppa sco la Svizra – pia la gruppa E.

