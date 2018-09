Il hockeyan grischun da 32 onns terminescha sia carriera activa. Sco davos ha el giugà per il SC Berna.

Il giugader da hockey engiadinais Gian-Andrea Randegger terminescha sia carriera per immediat. Quai rapporta la «Berner Zeitung». Per la nova stagiun n'aveva l'Engiadinais da 32 onns betg pli survegnì in nov contract.

Giugà per sis differents clubs

Gian-Andrea Randegger aveva cumenzà sia carriera il 2006 tar il Club da hockey da Tavau. Suenter er el era stà engaschà tar Basilea, Ambri, Genevra e Kloten. Cun il SC Berna è el daventà duas giadas campiun svizzer.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Naziunal/Internaziunal In segund Randegger gioga tar il SC Berna

RR novitads 14:00