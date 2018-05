ha communitgà da chalar per la fin da la stagiun, suenter 17 onns, tar Juventus Turin

Gianluigi Buffon banduna il club per la fin da questa stagiun. Quai ha el communitgà sez. Passa 650 gieus ha giugà per Juventus. Nov giadas è el daventà campiun d'Italia ed il 2006 campiun mundial cun la squadra naziunala. Be il triumf en la Champions League n'ha il goli talian betg cuntanschì.

Fidaivel a Juventus Turin

Buffon è adina stà fidaivel a ses club dapi ch'el ha midà da Parma tar Juventus. Er il 2006 cura che Turin è vegnì relegà pervi d'in scandal da gieus manipulads è el restà tar il club. Quai malgrà ch'el ha survegnì diversas offertas dals megliers clubs da ballape. Tge ch'el fa suenter ses temp tar Juventuns n'ha Buffon betg tradì.

