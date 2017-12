Gianola, Raffainer, Fischer … e la Cuppa Spengler

Marc Gianola, Patrick Fischer e Raeto Raffainer han tuts trais gì ina lunga carriera sco giugaders da hockey. Malgrà che lur carriera activa è a fin, tutga il trio tar ils protagonists da la 91avla Cuppa Spengler a Tavau.

Gia sco giugaders èn las vias da Marc Gianola, Patrick Fischer e Raeto Raffainer adina puspè sa cruschadas. Numerusas giadas èn els s’entupads sco adversaris en ils stadions da hockey. Gianola e Fischer èn dentant era stads intgins onns collegas d’equipa ed han festivà ensemen bels success. A la 91avla Cuppa Spengler s’inscuntran els puspè.

Marc Gianola è schef dal comité d’organisaziun, Patrick Fischer vegn a Tavau sco trenader da l’equipa naziunala e Raeto Raffainer è ses schef – numnadamain il directur da tut las equipas naziunalas svizras da hockey.

Marc Gianola: dal capitani dal HCD al schef da la Cuppa Spengler

Sco capitani dal Club da hockey da Tavau è Marc Gianola stà durant blers onns il schef sin la plazza da glatsch. In schef ruassaivel, in che persvadeva cun ovras e betg cun grond palaver. Sco schef da la defensiun da Tavau era el in strateg. Tut qualitads ch’i dovra era sco schef dal comité d’organisaziun da la Cuppa Spengler. En quella funcziun ha Gianola era fatg pussaivel che l’equipa naziunala svizra po participar a la Cuppa Spengler 2017. Gianola ha adina gì in stretg liom cun la Cuppa Spengler. Sco giugader ha el gudagnà quatter giadas il turnier. Ultra da quai è'l era vegnì quatter giadas campiun svizzer cun Tavau.

Patrick Fischer turna al lieu da success

Da sontg Silvester dal 2000 ha Patrick Fischer gudagnà sco capitani dal HCD la Cuppa Spengler. Igl è stà la prima victoria al turnier da chasa dapi 42 onns. In onn pli tard han Fischer – ed era ses collega d’equipa Marc Gianola – repetì quai success ed han era anc festivà il titel da campiun svizzer cun Tavau. Uss turna Patrick Fischer sco trenader naziunal a la Cuppa Spengler. La finamira è da gudagnar danovamain il turnier. Questa giada sco trenader da la Svizra.

Raeto Raffainer: dal junior al directur

Directur da las equipas naziunalas, quai è il titel uffizial che Raeto Raffainer ha en l’organigram da Swiss Ice Hockey. In bel titel per l’anteriur junior dal Club da hockey da Tavau. A Tavau ha Raffainer gì il prim contact cun il hockey sin livel professiunal. Cun l’emprima equipa dal HCD ha el dentant dà mo dus gieus. Durant sia lunga carriera sco attatgader en la liga naziunala A ha el giugà cun ils ZSC Lions, il SC Berna, ils Rapperswil-Jona Lakers ed Ambrì-Piotta. Uss è Raffainer betg mo il schef dal trenader naziunal Patrick Fischer, mabain era da tut las equipas naziunalas da juniors e da quella da las dunnas.

