13 atlets e 2 trenaders na dastgan betg ir a Pyeongchang als gieus olimpics d'enviern. Tenor il comité olimpic internaziunal han els fatg part al sistem da doping ch'era vegnì a la glisch suenter ils gieus olimpics a Sotchi (2014).

Quai ha decidì ina cumissiun independenta, schegea che la dretgira internaziunala da sport aveva anc annullà in scumond per l'entira vita da questas ed ulteriuras persunas. Tranter ils atlets russ èn nums prominents sco per exempel ils olimpionics Alexander Legkov (passlung) ed Alexander Tretjakow (skeleton).

Gia oravant aveva la cumissiun decidì che 169 atletas ed atlets russ dastgan sa participar als gieus olimpics che cumenzan venderdi a Pyeongchang en la Corea dil sid. Quai però cun bandiera neutrala, senza imni e sco «atlets olimpics da la Russia».

RR novitads 06:00