La giuvna da Scuol Bianca Gisler ha gudagnà als gieus olimpics dals giuvenils a Losanna la sonda la medaglia da bronz. Quai en la disciplina slopestyle.

Aur ha fatg Evy Poppe da la Belgia, la medaglia d'argient va a Melissa Peperkamp da la Ollanda.

In sentiment unic

Bianca Gisler n'ha avant la cursa betg vulì far squitsch a sasez. La snowboardista da 16 onns veglia simplamain mussar buns «runs». Er suenter la qualificaziun per il final n'ha ella betg fatg memia blers patratgs davart ina eventuala medaglia.

Jau n'ha fetg naginas speranzas sin ina medaglia, uschiglio sun jau mo trista sch'i na gartegia betg.

Legenda: Bianca Gisler en acziun als gieus olimpics da giuvenils a Leysin. Keystone

En il final, nua che tuttas 12 atletas han astgà ir trais giadas atras il percurs, ha Bianca Gisler spezialmain persvas en l'ultim run ed uschia pudì far il pass sin plaz 3. Il mument avant che la giuria ha dà ils puncts per sia ultima cursa saja stà in mument plain tensiun per la giuvna da Scuol.

Jau n'hai betg realisà al cumenzament ch'jau sun sin plaz 3. Igl è in mument nundescrivibel.

Per la giuvna che visita l'Academia Engiadina a Samedan è la medaglia da bronz als gieus olimpics dals giuvens in dals puncts culminants da sia carriera fin quà. E tuttina: tge che suonda en il futur, ils 18 da schaner 2020 na vegn ella mai ad emblidar.

Legenda: Atmosfera da festa tar il team svizzer suenter la medaglia da bronz da Bianca Gisler. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

RTR sportissimo 17:00