Freeski è la gronda passiun dal giuven da 17 onns. L'emprim ha el cumenzà ad ir ski alpin. Suenter ch'el è dentant stà per l'emprima giada sin skis da freeski, ha la passiun per quest sport tschiffà Nicola Bolinger.

Insatge tutga adina tar Nicola Bolinger durant ch'el è vid ir tras in percurs - la musica. El taidlia bler musica patgifica sco rap american cura ch'el giaja cun skis. Er durant las concurrenzas.

Mesas na datti betg tar Nicola Bolinger

Durant la cursa da slopestyle als gieus olimpics a Losanna-Leysin ha l'atlet da Zuoz tadlà «XXXTentacion». El n'è dentant betg vegnì sin turas, forsa era la musica memia patgifica. Gia suenter ils dus percurs da qualificaziun è la concurrenza stada a fin. El ha ristgà tut, il quint n'è dentant betg ì si. Ma uschia saja el. El mondia adina «all in». Sch'el avess dumagnà in dals dus percurs senza in sbagl, avessi dà in fitg bun resultat per Nicola Bolinger.

Legenda: Freeski è la gronda passiun dal giuven da 17 onns. MAD

Freeski stat en il center

Gia sco buob ha l'Engiadinais cumenzà ad ir cun skis. Il ski alpin è stà l'emprima staziun, pli tard ha el lura midà sin skis da freestyle. Oz na sa il giuven che visita la scola da sport a Tavau betg pli s'imaginar ina vita senza ses skis da freeski.

Freeski è mia gronda passiun.

El gaudia spezialmain la libertad ch'el haja da far quest sport. Uschia sappia el sez decider co metter ensemen in «run». Insatge che n'è betg pussaivel en il ski alpin.

RTR actualitad 11:00