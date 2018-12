Gino Caviezel ha realisà il meglier resultat or da perspectiva svizra.

Per Hirscher è quai sia 62avla victoria en la cuppa mundiala. Er sin il podest è il Franzos Alexis Pinturault ch'ha battì en la cursa per plazza 3 il Svedais Matts Olsson. Meglier Svizzer è Gino Caviezel sco 6avel, ses meglier resultat fin uss. Thomas Tumler è crudà or en l'otgavel final.

