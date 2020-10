Tgi che gudogna il 103avel Giro d’Italia vegn decis en in crimi damaun. Avant l’etappa finala èn per l’emprima giada dus velocipedists cun exact il medem temp a la testa dal classament. E quai èn il Brit Geoghegan Hart e l’Australian Jai Hindley. Els dus han era decis l’etappa dad oz per els. Il Brit Hart ha gudagnà avant l’Australian Hindley.

La 20avla etappa dad oz sonda ha manà sur 190 km dad Alba a Sestriere.