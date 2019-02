Nino Caduff da Glion tutga tar ils megliers giugaders da ballarait da si'annada da la Svizra.Perquai ha el uss survegnì da Swiss Olympic la «Talent Card National».

Nino Caduff na po betg s'imaginar da viver ina vita senza ballarait. Il giuven da Glion ch'è 1.90 gronds lavura adina fitg rigurus ed è ordvart ambizius tar il trenament. El trenescha gia oz var 15 uras per emna. E quai para ussa da purtar fritg. Nino Caduff tutga tar ils top 15 giugader da ballarait da la Svizra da si'annada (2002). Quai munta ch'el vegn a survegnir ina clamada per la squadra naziunala dals juniors.

Actualmain gioga el en l'emprima liga per il BVC Cuira sco era per ils U19 a Jona. Nino Caduff ha dentant grondas miras: Insacura vul el daventar giugader da tschep en la NLA e giugar per la squadra naziunala.