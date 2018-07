I ha danovamain mancà ils gens da gudagnar in gieu chapital, in gieu per far in pass pli lunsch che usità. Cura ch’i va per la liongia e procurar per in mument magic ed istoric n’è la Svizra simplamain betg pronta, lura mancan las emoziuns, il fieu. In commentari da Andreas Wieland.

Auter che anc avant quatter onns en la Brasilia encunter l’Argentina ha la Svizra pers quella giada encunter in’equipa ch’ins sto simplamain batter vulan ins sa mesirar la fin dal turnier cun las otg meglras equipas. Mo encunter la Svezia han ils Svizzers desditg, dal tuttafatg. Sulet al goli Yann Sommer na dastg’ins far naginas reproschas. El è il sulet ch’ha persvadì durant l’entir campiunadi mundial.

Ils leaders en l’equipa han mancà

La veglia da vulair cuntanscher insatge spezial ha mancà, betg sulet als giuvens, mabain oravant tut a las pitgas en l’equipa sco in Granit Xhaka u in Xherdan Shaqiri che vessan gist en quels muments da trair il charr.

Ils Svedais n’han per bler betg la qualitad dals Svizzers, ma els han cumbattì per mintga centimeter, els han vulì quest success, per tut pretsch. Ils Svizzers che han dapli potenzial, dapli talent, dapli classa, da quai han ins u vì u sentì insatge en il gieu d’otgavelfinal. E lura manca simplamain l’instinct da killer en l’equipa svizra. Alex Frei è stà il davos cun quest instinct.

Ins ha era il sentiment che l’equipa da Vladimir Petkovic n’ha en emprima lingia betg vulì perder il gieu enstagl da dir, bain nus essan megliers e nus battain la Svezia. Ina tactica fallida. Mo forsa èsi era l’arroganza dals Svizzers. Durant l’entir turnier han els strusch laschà sa vesair, er betg avant las medias. Els han fatg sbagls sper la plazza e n’èn silsuenter mai stads nà e prendì posiziun. Da prender dimora durant quellas emnas en la trista citad da Toljatti, è quai è stada ina decisiun fallida. Qua èn ils Svizzers stads isolads, davent da la civilisaziun, nagin contact cun autra glieud, gnanc cun las famiglias ed amis. Uschia ina vita sur uschè in lung temp na po era betg plaschair ad in profi da ballape. Ina figura miserabla han er ils responsabels dal SFV fatg. Els èn adina ids cun il nas ad aut per las vias da Toljatti, han darar prendì resguard sin ils fans u sin ils meds da massa.

Nagina consolaziun

Ussa pon ins er dir: autras grondas naziuns èn gnanc sa qualifitgadas per il campiunadi mundial sco l’Italia u l’Ollanda. Grondas equipas sco la Germania han gia stuì far ils valischs suenter la fasa da gruppa. Quai na dastga dentant esser nagina consolaziun. Fatg è ch’il turnier è danovamain a fin suenter in otgavelfinal, ins è vegnì gnanc in soli pass pli lunsch, gnanc quella giada cura che la schanza fiss stada uschè gronda sco anc mai. Ina tala schanza ed ina tala buna perspectiva per vegnir lunsch, fitg lunsch ad in campiunadi mundial survegn quella generaziun dad aur forsa mai pli.

Igl è sut il stritg nagin turpetg dad ussa stuair turnar a chasa, dentant betg sin tala moda.

