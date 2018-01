Tar ils X-Games ad Aspen, en ils Stadis Unids è il snowboardist, Iouri Podladtchikov crudà a moda greva en il cumbat per la mesapipa. Da sia crudada sin la fatscha ha el rut l'oss dal nas ed ha ina stremblida dal tscharvè.

Greva crudada per Podladtchikov

En il segund da trais curs da final è Podladtchikov stà londervi bain. Er l'ultim sigl, in «Double Alley Oop Backside Rodeo» è gartegià al Turitgais. Suenter sa tschentar a la fin da la mesapipa è Podladtchikov glischnà or e crudà davant vi sin la fatscha. L'emprim mument n'è el betg sa muventà. Dals sanitaris è el lura vegnì transportà en l'ospital per ulteriurs scleriments.

Ils organisaturs han entant communitgà che Podladtchikov n'haja naginas blessuras grevas e saja alert e discurria. La notg sto el passentar en l'ospital.

Gieus olimpics u betg

Tge consequenzas che la crudada ha per ils gieus olimpics a Pyeongchang n'è anc betg cler.

Quai na pudain nus anc betg dir.

Sco en il cas da David Hablützel ch'è crudà al Laax Open pudessi dar in cumbat cun il temp. Hablützel aveva medemamain survegnì ina stremblida dal tscharvè e pliras contusiuns grevas. Podladtchikov aveva gudagnà il Laax Open.

RR novitads 10:00