Lewis Hamilton parta damaun a Portimão da la pole position per il Grond Premi dal Portugal. Il pilot da Mercedes è stà per in 10avel pli spert che ses collega d'equipa Valtteri Bottas. Il campiun mundial parta uschia per la 9avla giada en questa stagiun da la posiziun 1. En sia entira carriera è quai gia la 97avla pole position.

Da la segunda retscha partan damaun Max Verstappen en Red Bull e Charles Leclerc en Ferrari.