Gronda agitaziun: Adelboden è isolà

Suenter ina segunda bova la gievgia saira è Adelboden serrà giu dal conturn. Quai almain enfin venderdi bun'ura.

Ils problems per il comité d'organisaziun da las cursas da la cuppa mundiala ad Adelboden na piglian nagina fin. Suenter il stemprà Burglind hai dà gievgia saira plievgia ferma ed ina segunda bova.

Gia da mezdi aveva la via ad Adelboden stuì vegnir serrada per curt temp. Suenter che la via era puspè stada averta saja il president dal comité d'organisaziun, Peter Willen stà fitg positiv e n'ha betg vesì en privel las duas cursas.

La via è donnegiada fermamain

«Uss hai dentant dà in ulteriura bova. Dapi las 18:00 è la via serrada cumplettamain e na po betg vegnir averta enfin almain venderdi bun'ura», declera la responsabla per la communicaziun da l'event da la cuppa mundiala, Annina Reimann ad SRF.

Tenor ella vegnan venderdi bun'ura geologs ad evaluar la situaziun avant lieu e lura decider co vinavant. Fact saja che Adelboden è serrà giu il mument dal conturn. La situaziun è critica. Tuttina ha Reimann annunzià: «Nus dal comité d'organisaziun restain optimistics e manain enavant las lavurs sut gronda pressiun.»

RR novitads 22:00