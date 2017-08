Gronda delegaziun svizra - ma pintgas schanzas da medaglias

La Svizra va cun ina delegaziun da 19 atletas ed atlets al campiunadi d’atletica leva a Londra. Schanzas sin ina plazza da podest ha dentant mo in trio. Nicole Büchler en la concurrenza da siglir cun l’asta, Alex Wilson en il sprint da 200 meters, e lura forsa anc Selina Büchel sur 800 meters.

Nicole Büchler ha gudagnà da curt per l’emprima giada ina concurrenza da siglir cun l’asta tar in Diamond League Meeting. Mez zercladur a Stockholm è ella siglida sur 4.73 meters. Tar ils Gieus olimpics da Rio, l’onn passà ha Nicole Büchler era mussà sia gronda classa. Lura era l’atleta Svizra sa rangada tranter la classa mundiala sin plazza sis.

Suenter ina fasa da stagnaziun è era il meglier sprinter Svizzer puspè en furma. Alex Wilson ha procurà questa stad per in nov record Svizzer sur 200 meters. Uss vul el mussar sia buna furma er a Londra. Dapi l’atun da l’onn passà viva e trenescha Wilson a Londra. Wilson ha declerà il campiunadi mundial en la chapitala englaisa sco ses campiunadi mundial.

E per finir spetg’ins era da Selina Büchel ina buna prestaziun sur 800 meters. La dubla campiunessa d’Europa en halla vul a la fin era sa qualifitgar ina giada per in final sur questa distanza en il liber. Forsa sa Selina Büchel far quai a Londra gest tar il campiunadi mundial.

RR actualitad 17:30