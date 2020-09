Il capitani da Nashville Roman Josi vegn elegì als NHL-awards sco meglier giugader defensiv da la stagiun 2019/2020 ed ha survegnì la «James Norris Memorial Trophy». Il Bernais da 30 onns ha gudagnà la trofea cleramain avant John Carlson (Washington) e Victor Hedman (Tampa Bay). Josi è l'emprim Svizzer che gudogna il premi prestigius. La Norris Trophy vegn surdà mintg'onn entras votaziuns en la Professional Hockey Writers Association.

Blers puncts, blera responsabladad, bler temp da gieu

Josi ha cun 65 puncts (16 gols e 49 assists) realisà ses record persunal e quai malgrà blers gieus stritgads pervi da la pausa da corona. Uschia è el en la NHL il defensur cun il segund bler success. Cun in temp d'acziun da 25:47 minutas per gieu è Josi stà il terzoccupà giugader da la liga. El è vegnì nominà per l'emprima giada per la Norris Trophy.

I saja ina gronda onur per el ha ditg Josi via video. En spezial engrazia il Bernais a ses geniturs, ses frar e sia dunna. Vitiers ha el aschuntà ch'il hockey saja il sport d'equipa ultimativ. La finala tutgia quest award er a ses collegas d'equipa.