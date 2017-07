Gudagnar per restar en il turnier

La davosa partida da gruppa da la naziunala Svizra tar l’Euro en Ollanda encunter la Frantscha è il gieu decisiv. Vul la Svizra restar vinavant en il turnier sto l’equipa naziunala gudagnar.

Al campiunadi europeic da ballape da las dunnas en Ollanda cumbatta la Svizra questa saira encunter la Frantscha, per far il pass en il quart final. Suenter ina sconfitta encunter l’Austria ed ina victoria encunter l’Islanda decida la davosa partida da gruppa sche la Svizra resta en il turnier u betg. Per far il pass en la proxima runda dovra la Svizra ina victoria.

« Mintga giugadra è fitg focussada. Per nus è la partida in grond final. » Seraina Friedli

Era sche la Frantscha è favurit, «l’equipe Tricolore» na s'ha anc betg chattà en il turnier. La Frantscha ha gudagnà la partida encunter l’Austria e dà pari encunter l’Islanda. Era la Frantscha n' è anc betg segir en la proxima runda. Per ellas dependi da la partida tranter l’Austria e l’Islanda.

« Nus stuain mussar in gieu perfect, nus essan persvadidas da far quest pass. » Seraina Friedli

Ina victoria fiss per l’equipa naziunala Svizra in grond success ed ina premiera. Anc mai tar in grond turnier ha la Svizra fatg il pass en la runda da k.o.

