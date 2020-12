Era la terza partida tranter las dus equipas po il HCD decider per sai. Tavau batta Rapperswil cun 4:2.

Il club da hockey da Tavau è puspè parti meglier en la partida encunter ils Rapperswil Jona Lakers ch'il giast. Suenter l’emprim terz manava l’equipa indigena e deva ses gieu. Rapperswil ha gì sias schanzas, n'ha dentant betg marcà in gol. Pir en il segund terz è era la squadra da Son Gagl arrivada en la partida. Lura dentant gist cun in culp dubel. Aifer 62 secundas ha Rapperswil procurà gist per dus gols ed è uschia turnà enavos en la partida.

Vieut il gieu en l'ultim terz

Il HCD n'ha dentant betg da si. Fabrice Herzog en il powerplay e pauc pli tard Luca Hischier han fatg ils gols da la vieuta. Sco ultims ha anc Joe Thornton tutgà en il gol vid. Grazia a la terza victoria da questa stagiun encunter ils Rapperswil Jona Lakers è il club da hockey da Tavau definitivamain arrivà en il camp d’amez da la tabella. Il HCD è uss da nov sin plazza diesch da la tabella, però cun almain duas partidas damain sin il conto che la gronda part da la concurrenza.