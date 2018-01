HCD cun start optimal en l’onn nov

Il club da hockey da Tavau gudogna l’emprima partida en l’onn nov cunter il leader SC Berna. Partids en la partida era il HCD dentant mal.

Gia suenter paucas secundas aveva il HCD survegni l’emprim gol en l’onn 2018. Ma dus gols da Marc Wieser anc en l’emprim terz han procurà per in avantatg per l’equipa grischuna. Il giugader grischun ha alura era anc curt avant la fin procurà cun ses hattrick per la victoria da 4:1.

Hockey – Liga naziunala A 2017 / 2018 36avla runda Tavau - Berna

4:1

ZSC Lions - Lugano

6:1

Zug - Losanna

6:3

Bienna - Friburg

2:0

Genevra-Servette - SCL Tigers 4:2 Kloten - Ambri-Piotta

1:2 s.p.



Genevra gudogna per la 9avla giada da 10 gieus

Genevra-Servette vegn era en l’onn nov da mantegnair la buna furma. Uschia batta Servette ils SCL Tigers cun 4:2. Uss èn els sulet anc trais puncts davos la plazza dus.

Bienna cun quart success en seria

Per l’EHC Bienna cuntinuescha medemamain l’unda da success. Uschia gudogna Bienna cunter Friburg cun 2:0. Per il goli da Bienna Jonas Hiller era quai il segund shutout da la stagiun.

ZSC Lions gudogna cun nov trenader

Ils ZSC Lions gudognan tar la premiera da Hans Kossmann cunter Lugano cun 6:1. Per il defensur dal ZSC Mathias Seger èsi stà la 1000avla partida en il dress dals ZSC Lions.

Trais puncts per l’EV Zug

L’equipa da Zug parta en l’onn 2018 cun ina victoria da 6:3 cunter Losanna. Uschia è Zug uss sin plazza trais.

Kloten perda il dual a la cua da la tabella

L’EHC Kloten perda era la partida cunter Ambri-Piotta. Suenter penaltis perda l’equipa turitgaisa cunter ils Tessinais cun 1:2.

Hockey: Classament liga naziunala A (02-01-2018)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. Berna 35

124:74

77

2.

Tavau

36

103:105 62

3. Zug

34

107:89

59

4. Lugano

35

115:97

59

5. Biel

36

104:96

59

6. Genevra Servette 36

95:97

57

7. ZSC Lions

36

112:96

57

8.

Friburg

35

88:105

49

9. SCL Tigers

36

93:104 46

10. Losanna

35 99:117 44

11. Ambri-Piotta

36

92:118

39

12. Kloten

36

78:112

31



