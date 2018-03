Il HCD ha terminà la qualificaziun be sin il 6avel plaz da la tabella e sto uschia cumenzar la seria da best of seven ordaifer a Bienna. Tar Tavau èsi stà in si e giu en questa qualificaziun. A la fin ha l’equipa d’Arno del Curto schizunt pers tschintg da sis gieus. Positiva è dentant la statistica encunter l’adversari Bienna. Dals quatter duels en questa stagiun ha Tavau bandunà trais giadas il glatsch sco victur. Uschia pon ins spetgar in duel fitg stretg tranter l’equipa bernaisa ed ils Grischuns.

Tut è pussaivel tranter Bienna e Tavau

Dumandads èn ussa primar ils giugaders da tschep dal HCD sco il capitani Andres Ambühl, Gregory Sciaroni u Dino Wieser. Mussar ina reacziun sto oravant tut la defensiun dal HCD. Tavau ha numnadamain gì en la qualificaziun ina bilantscha da gols negativa. Il HCD è schizunt l’equipa ch’ha stuì laschar far ils pli blers gols da tut las equipas qualifitgadas per ils playoffs.

Ussa cumenza dentant in nov chapitel. Tut è pussibel. E malgrà ch’il Club da hockey da Tavau n’ha betg gì la meglra stagiun fin ussa, ha l’equipa d’Arno del Curto savens pudì auzar la cadenza ed il tempo e giugar ses meglier hockey durant la fasa da playoffs.

L’emprim duel da quartfinal tranter l'EHC Bienna ed il HCD è la sonda saira, ils 10-03-2018, a las 20:15 uras. Il Radio Rumantsch rapporta live da Bienna a partir da las 20:00 uras.

