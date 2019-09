Ils hockeyans da Tavau han dumagnà da volver la partida suenter ch'els eran 0:1 enavos. En il finish dal segund terz ha Marc Wieser l'emprim egualisà al 1:1 (36'). Sulet 132 secundas pli tard (38') ha el sajettà per ina segunda giada il puc en il gol dals adversaris. Il terz gol per ils da Tavau ha Mattias Tedenby lura fatg (47'). Cun in 3:1 era la partida gia quasi decidida per il HCD.

Insumma haja il HCD merità questa victoria. A partir dal segund terz sajan ils Grischunais stads la meglra equipa sin il glatsch a Lugano. Cun in forechecking consequent hajan ils ospitants strusch pli pudì sa sviluppar, descriva la SDA questa partida.

Ils ulteriurs resultats

Berna – Ambri 4:1

Bienna – Lakers 0:1 – suenter prolungaziun

Genevra – ZSC Lions 3:0

SCL Tigers – Friburg 3:2

Zug – Losanna 5:6

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1. Bienna 3 7:4

7 2. Berna 2 10:4

6 3. Losanna 2 11:7

6 4. Genevra

3 8:5

6 5. Zug 3 14:13

5 6. Lakers Rapperswil

3 7:6

5 6.

ZSC Lions

3 10:11

4 8. SCL Tigers

2 4:5

3









9. Tavau 2 6:8

3 10 Friburg 2 3:6

0 11 Lugano 2 4:8

0 12 Ambri 3 4:11

0

