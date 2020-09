Uschia po la stagiun da hockey cumenzar cun fans. Ins haja era s’orientà cun ils pajais vischins, uschia il cusseglier federal Alain Berset. Ils clubs dastgan dentant metter a disposiziun be plazs da seser. Plinavant sto mintgin purtar ina mascra. Lura dastga er vegnir consumà bavrondas e maglias sulettamain en il plaz da seser. Percunter na datti nagin scumond d’alcohol, uschia Berset.

Cuppa Spengler fa quittads

Marc Gianola, il CEO dal HCD, è levgià da questa decisiun. Els sperian ussa simplamain ch’il chantun dettia era igl OK al HCD. Metter a disposiziun sulet plazs da seser ed er avair la controlla che mintgin portia ina mascra, quai na duessi betg dar problems, uschia Gianola. Quittads fa però in zic la Cuppa Spengler, betg pervia da la limita da fans, mabain perquai che plirs pajais han il mument grondas restricziuns per insumma pudair vegnir en Svizra.

Medemas reglas per il ballape

Las medemas reglas sco tar il hockey valan er per la nova stagiun da ballape. Eveniments gronds sajan impurtants per il sport, per l’economia sco er per la vita sociala. Perquai haja il Cussegl federal decidì da lubir dapli che milli persunas en ils stadions da hockey e ballape, precisescha Alain Berset. Principal saja ch’il Contact Tracing funcziuneschia.