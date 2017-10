HCD organisescha il «Davos Hockey Summit»

La pausa dals gieus olimpics a Pyeongchang vegn surmuntada a Tavau cun in turnier, il «Davos Hockey Summit». Quai ha communitgà il club. Dasper il HCD prendan ils clubs «Metallurg Magnitogorsk» e «Kunlun Red Star» sco er «Ocelari Trinec» part al turnier.

Durant ils gieus olimpics d'enviern dals 3 fin ils 28 da favrer 2018 a Pyeongchang en la Corea dal Sid fan las grondas ligas da hockey naziunalas da l'Europa pausa. Uschia er la liga naziunala da hockey svizra. Quella pausa è ina sfida per tut ils clubs che ston sa preparar per ils gieus da qualificaziun sco era per ils playoffs senza ils giugaders che fan part als gieus olimpics.

Champ da trenament

Per surmuntar la pausa da passa trais emnas trenescha il HCD cun il club «Metallurg Magnitogorsk» ord la Russia e cun il club «Kunlun Red Star», il sulet club da la China che gioga en la liga da hockey continentala (KHL) dominada da squadras russas. Il trenament cuzza 12 dis.

«Davos Hockey Summit»

Il trenament intensiv culminescha en in turnier. Era il club d'elita ord la Tschechia «Ocelari Trinec» sa mesira cunter il HCD ed ils clubs «Metallurg Magnitogorsk» e «Kunlun Red Star». Il plan dals gieus n'è anc betg fixà dal tut. Cler è dentant che tuttas quatter squadras vegnan a sa mesirar ina cunter l'autra.

