La partenza en il duel a la testa da la tabella è gartegià perfetg al Club da Hockey da Tavau. Gia suenter 2,14 minutas manava l’equipa grischuna cun 2:0. Fin en il segund terz ha il HCD perfin savì augmentar l'avantatg sin 3:1. Lura dentant è vegnida la reacziun dals ZSC Lions. Fin al principi dal3. terz aveva l’equipa da Turitg egualisà il gieu.

Decisiun en la prolungaziun

Era tar il stan intermediar da 3:3 ha il HCD gì sias schanzas. Il patrun da chasa n’è dentant betg stà bun da far in ulteriur gol. Era betg en situaziun da powerplay. Curt avant la fin dal gieu ha il capitani dal ZSC Patrick Geering anc survegnì in chasti.

HCD resta davantvart en la tabella

Pervia dal punct ch'il HCD ha savì gudagnar perquai che la partida è ida en la prolungaziun resta l’equipa grischuna sin plazza quatter da la tabella. Tavau ha mo in punct damain sin il conto ch'ils leaders Genevra e ZSC, perquai almain ina partida pli pauc sin il conto che la concurrenza.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

Genevra 34 96:78

62 2.

ZSC Lions

35

112:88

62 3. Zug 32

102:83

61 4. Tavau 33

106:93

61 5.

Losanna

33

96:88

53

6.

Bienna 34

91:96

49 7. SCL Tigers

33 83:93

48 8. Berna

34

90:102

45 9. Lugano 34 88:97

43

10. Friburg 33 77:88

42 11. Ambri 34

83:96

42

12. Lakers 33

83:105

35

