Tavau ha pers a chasa la terza partida da playout cunter ils Rapperswil Jona Lakers cun 2:3. Tavau maina però anc adina la seria da best of 7 cun 2:1. L'emprim gol han ils da Tavau gia fatg suenter be 10 secundas – grazia ad in gol da Rödin. Suenter ha er il HCD dominà il gieu. Però han ils Rapperswil Jona Lakers fatg dapli gols.

Als da Tavau mancan anc duas victorias per pudair restar en la liga naziunala A.

Mezfinals playoffs

Berna ha gudagnà il terz gieu dals mezfinals playoffs cunter Bienna. Suenter in 6:2 ha Berna uschia pudì scursanir la seria sin 1:2.

Zug ha gudagnà cunter Losanna a chasa cun 5:0. Uschia mainan els uss la seria da mezfinal cun 2:1.

