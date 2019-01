Suenter l'emprim terz manavan ils Tessinais gia cun 2:0. Quai grazia a gols da Dominic Zwerger (6') e Dominik Kubalik (17'). A l'entschatta dal segund terz ha Ambri nizzegià in powerplay per il 3:0. Fatg il gol ha Fabio Hofer (21'). En la 37avla minuta ha Perttu Lindgren pudì scursanir per Tavau al 1:3. En l'ultim terz èsi puspè stà Lindgren (44') ch'ha fatg il gol per il HCD ed uschia scursanì al 2:3. La fin finala n'èsi dentant betg pli reussì als da Tavau da volver la partida. En la 60avla minuta ha Jiri Novotny fatg tut cler cun sajettar il 4:2 per Ambri en il gol vid dal HCD.

En la tabella resta Tavau sin il penultim plaz cun 30 puncts.

Ils ulteriurs resultats da la 38avla runda

Bienna - Lugano 3:5

Friburg - ZSC Lions 7:2

Losanna - Berna 2:5

SCL Tigers - Lakers 5:3

Zug - Genevra 5:2

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Zug 35 116:69

76

2.

Berna 35 100:60

73

3.

SCL Tigers 36

96:84 60

4.

Ambri-Piotta 37

103:106 60

5.

Bienna 36

110:100 59

6. Losanna

38

106:97

57

7.

ZSC Lions

36

89:92 56

8.

Genevra 36

101:115 55

9.

Friburg

37

97:96 53

10.

Lugano

36

110:104 52

11.

Tavau 36

80:126 30

12.

Lakers 37

60:119 23



RR novitads 23:00