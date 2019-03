En l’ultima runda da la liga naziunala cunter Bienna sto il HCD desister da Davyd Barandun. La Swiss Hockey League ha suspendì il defensur per in gieu e dà ad el in chasti da 1’000 francs. En il gieu dad sonda saira a chasa cunter Lugano aveva Barandun dà in culp cun il bastun a Maxim Lapierre dals da Lugano.

