Il club da hockey da Tavau ha engaschà l'american da 25 onns che ha suttascrit in contract da dus onns tar ils Grischuns fin l'onn 2020. Shane Prince po giugar tant a l'ala sco era an il center. Per ils Islanders ha Prince giugà 14 gieus durant l'ultima stagiun, quai cun in gol ed in assist. El vala sco bun patinader cun buna qualitad da dar pass.

