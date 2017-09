HCD volva il gieu cunter Ambri

Il Club da hockey da Tavau ha gudagnà a chasa cunter Ambri-Piotta cun 4:2, quai malgrà ch’ils Tessinais manavan anc curt avant la fin cun 2:1. Per il HCD èsi uschia grategià da mussar ina reacziun suenter la terrada dat 1:5 la sonda saira a Zug.

L’attatgader dal HCD, Broc Little, ha sajettà suenter be 9 secundas il 1:0. Igl è il terz spert gol en l’istorgia da la liga naziunala.

Il HCD ha sajettà en il davos terz 3 gols entaifer 145 secundas, da quai dus shorthander.

Ambri-Piotta ha gudagnà be duas giadas a Tavau durant ils davos 9 onns.

Il 7avel gieu da campiunadi n’avess betg pudì cumenzar meglier per il HCD. Gia suenter 9 secundas ha Broc Little sajettà l’emprim gol. Fin oz èn be dus gols crudads anc pli baud en la liga naziunala. Il record è il gol da Thomas Nüssli il 2008 suenter be 7 sec.

Ambri ha dà oda maun il gieu

Quest emprim gol da Tavau n’ha dentant betg purtà bler. Pertge Ambri ha reagì: Dominic Zwerger en il powerplay e Marco Müller èn vegnids da sajettar ils Tessinais cun 2:1 en avantatg fin il segund terz. En las davosas 10 minutas ha l’equipa da Tavau dentant demolì ils Tessinais. Cun 3 gols entaifer be 145 secundas entras Nygren, Sciaroni e Walser è il HCD la finala tuttina anc vegnì da batter Ambri-Piotta.

En la tabella sa chatta il HCD sin il 5avel plaz cun 13 puncts, 5 puncts pli pauc ch’il leader Friburg-Gottéron. Venderdi, ils 29 da settember, dat il HCD il proxim gieu da campiunadi ordaifer encunter il SC Berna, in classicher.

Hockey: Classament liga naziunala A (24-09-2017)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. Friburg 7

18:15

18

2. Bienna 7

25:19

14

3. Zug 6

20:14

13

4. Berna

6

22:11 13

5. Tavau

7

20:20 13

6. Lugano

6

22:17 11

7. ZSC Lions

7

22:24 10

8.

Losanna

6

18:20

8

9. Ambri

7

18:23

7

10. Genevra 7

15:20 7

11. Kloten

7

12:17

3

12. SCL Tigers

7

17:29

3



