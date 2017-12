«Heja, heja Tour de Ski» a Lai

Per l'entschatta dal Tour de Ski han las curriduras ed ils curridurs svizzers mussà ina fitg buna prestaziun: En il prolog al sprint da skating han quatter Svizras e quatter Svizzers fatg la qualificaziun per il quart-final, scriva l'agentura da novitads svizra SDA.

Sursiglir cuntegn supplementar Program dal Tour de ski a Lai Sonda, 30-01 10:30 qualificaziun sprint en stil liber (umens e dunnas)

13:00 final sprint en stil liber (umens e dunnas) Dumengia 31-01 10:30 partenza singula umens – 15 km en stil classic

15:00 partenza singula dunnas – 10 km en stil classic Glindesdi 01-01 11:00 persecuziun dunnas – 10 km en stil liber

13:00 persecuziun umens – 15 km en stil liber

Sco quart ha l'Uranais Roman Furger pers be 2,01 secundas sin il pli svelt en la qualificaziun, sin Sergej Ustjugow. Cun ina settavla ed ina dieschavla plazza èn er Jovian Hediger e Dario Cologna arrivads en ils megliers diesch. Uschia pon els eleger gia adura lur sprint, lur «heat», en ils quartfinals.

Cologna po ramassar uschia secundas da bonus per il classament general. Sco 19avel ha er Roman Schaad sa conquistà ina plazza da partenza en ils quart-finals. Quella fortuna n'han ils dus favurits Martin Johnsrud Sundby e Maurice Manificat betg gì.

Buna situaziun da partenza er tar las dunnas

Tar las dunnas sun arrivadas quatter da tschintg Svizras en ils quartfinals. Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich han persvas cun lur prestaziun en il prolog: Sco quarta e tschintgavla han ellas duas pers enturn trais secundas sin la pli svelta en la qualificaziun, sin Ingvild Flugstad Östberg.

En fitg buna furma è er Selina Gasparin. En sia excursiun tar las passlunghistas è la biatleta sa qualifitgada cun plazza 24 suveranamain per ils quartfinals. Nathalie von Siebenthal è arrivada sin plazza 26. Er per ella datti uschia las secundas da bonus preziusas per il classament general.

