Per las campiunessas mundialas è la qualificaziun per il mezfinal da venderdi suentermezdi be pli ina formalitad. Sco la Svizra han era la Svezia, la Scozia e la Russia trais rundas avant la fin tschintg victorias sin lur conto. Tut las autras equipas èn distanziadas per almain trais victorias e pon be teoreticamain anc vegnir suenter. Ultra da quai giogan las Svizras ils proxims trais gieus cunter las equipas las pli flaivlas, l'Estonia, la Tschechia e la Lettonia.

