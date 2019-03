Marcel Hirscher ha gudagnà per l’otgavla giada en seria il classament general da la cuppa mundiala, in record absolut, e Mikaela Shiffrin ha gudagnà per la terza giada en seria la culla gronda da cristal.

Plinavant ha Marcel Hirscher er gudagnà las duas cullas da cristal pitschnas sco meglier skiunz en las disciplinas slalom e slalom gigant. Mikaela Shiffrin ha schizunt triumfà en trais differentas disciplinas, slalom, slalom gigant e super-g. Omadus domineschan la scena da skis, èn dus perfecziunists cun ina grondiusa tecnica ed in sentiment sin ils skis sco nagin auter. Tant Hirscher sco era Shiffrin profiteschan dentant er d’in grond team privat e dal meglier material pussibel. Oravant tut Mikaela Shiffrin è sin via da rumper tut ils records, igl è be ina dumonda dal temp. Cuntinuescha Marcel Hirscher sia carriera vegn el era ad esser la proxima stagiun in dals gronds favurits.

Slalomists svizzers audan tar ils megliers

Quai che valeva ditg sco la disciplina da miseria è oz la disciplina da parada dals svizzers. Gist tar ils umens audan Daniel Yule e Ramon Zenhäusern tar la crème de la crème enturn Marcel Hirscher u Henrik Kristoffersen. Tar las dunnas è Wendy Holdener in garant per plazs da podest. Sulet ina victoria en sia disciplina da parada, il slalom, manca anc en ses palmarès. Il discletg da Holdener è che la skiunza dal chantun Sviz è naschida en l’èra da Shiffrin.

Feuz en la cursa rapida e Caviezel en il super-g

Il grond star da skis en Svizra resta Beat Feuz. Cun sia constanza ha il Bernais danovamain gudagnà la culla da cristal per il meglier skiunz en la cursa rapida. Feuz è stà en sis dad otg cursas rapidas sin il podest. Ils emprims plazs da podest hai dà durant quest enviern per Mauro Caviezel. Il Grischun è stà quatter giadas sin il podest ed ha uschia demonstrà ch’el auda finalmain tranter ils megliers en las disciplinas spertas. Tar las dunnas ha oravant tut Corinne Suter fatg il pli grond pass enavant ed encurunà sia stagiun cun gist duas medaglias als campiunadis mundials ad Are en Svezia, argient en la cursa rapida e bronz en il super-g.

Marco Odermatt en ils fastizs da Hirscher

Il newcomer da l’onn è franc Marco Odermatt. Avant in onn ha il skiunz da 21 onns gudagnà gist tschintg medaglias d'aur als campiunadis mundials dals juniors a Tavau. Odermatt ha dentant er gia demonstrà ses potenzial en sia emprima stagiun cun ils gronds da la cuppa mundiala. En ils dus davos slaloms gigants ha el schizunt fatg il pass sin il podest. Marco Odermatt vala sco in dals pli gronds talents da skis. Ad el vegn gia prognostitgà ina carriera sco Marchel Hirscher. En mintga cas è il skiunz da la Svizra centrala ina gronda speranza svizra per l’avegnir. Quai vala er per Loïc Meillard ch’ha procurà per in exploit a Saalbach-Hinterglemm cun vegnir segund en il slalom ed en il slalom gigant.

Janka e Gut-Behrami ston ir sur ils cudeschs

Betg gartegià sco giavischà è la stagiun per Carlo Janka e Lara Gut-Behrami. Il skiunz da Sursaissa è stà classà ina suletta giada en ils top 10. Lara Gut-Behrami ha bain mussà ina stupenta stagiun en sia disciplina da parada, il super-g, ma en la cursa rapida ed oravant tut en il slalom gigant ha la Tessinaisa pers il contact cun las meglras. Tant Janka sco er Gut-Behrami èn sfurzads dad ir sur ils cudeschs e far in’analisa critica. Omadus restan dentant fidaivels a la cuppa mundiala da skis.

Shiffrin er top en la summa da las premias

L’Americana Mikaela Shiffrin n’è betg mo stada sportivamain la gronda figura, mabain er finanzialmain. Shiffrin ch’ha gudagnà la stagiun passada gist 17 cursas da la cuppa mundiala ha gudagnà en tut premias da total 886’386 francs. Cunquai ha Mikaela Shiffrin er gudagnà passa 300’000 francs dapli che Marcel Hirscher. L’Austriac ha gudagnà il bler tar ils umens cun 565’111 francs. Ord vista svizra ha Beat Feuz gudagnà il bler cun 178’230 francs avant Wendy Holdener cun 166’909 francs.

