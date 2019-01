Tar las ultimas duas cursas n'hai betg tanschì per Marcel Hirscher per in plaz sin il podest. En il slalom a Zagreb ha el puspè pudì nudar ina victoria. Sin il segund plaz è il Franzos Alexis Pinturault, terz è il collega da team da Hirscher, l'Austriac Manuel Feller.

Resultats dals skiunzs svizzers

Ils skiunzs svizzers n'han betg pudì nizzegiar lur situaziun da partenza suenter l'emprim percurs, quai perquai che la vista na saja betg stada buna. Il meglier resultat per il team svizzer ha Daniel Yule dal Vallais mussà.

9avel Daniel Yule (+1,94)

13avel Tanguy Nef (+2,15)

21avel Luca Aerni (+5,62)

Ramon Zenhäusern, Loic Meillard e Marc Rochat èn crudads ora.

