Il podest:

Marcel Hirscher, Austria 1:47.37 Clément Noël, Frantscha +0.50 Henrik Kristoffersen +0.71

Cunter Marcel Hirscher n'ha la concurrenza puspè gì nagina schanza – er sche Hirscher è stà suenter l'emprim percurs be sin il terz plaz. L'Austriac ha gudagnà ad Adelboden suenter il slalom gigant da la sonda er il slalom. Il Franzos da mo 21 onns, Clément Noël, è vegnì cun in retard dad exact ina mesa secunda sin plaz 2. Per el è quai ses emprim plaz da podest en ina cursa da la cuppa mundiala. Terz è vegnì il Norvegias Henrik Kristoffersen. Marco Schwarz ch'era suenter l'emprim percurs sin l'emprim plaz è crudà ora en il segund percurs.

Ils Svizzers

Meglier Svizzer è vegnì Ramon Zenhäusern, ch'è vegnì 5avel cun 97 tschientavels retard sin Hirscher. Daniel Yule è vegnì 8avel. Reto Schmidiger e Luca Aerni ch'eran suenter l'emprim percurs anc tranter ils megliers 10 èn crudads ora.

Quatter Svizzers en ils top 10 suenter emprim percurs

Suenter l'emprim percurs da la cursa da slalom ad Adelboden manava l'Austriac Marco Schwarz avant il Norvegiais Henrik Kristoffersen ed il top favurit da l'Austria Marcel Hirscher.

Gist quatter Svizzers eran suenter l'emprim percurs tranter ils top 10, numnadamain Daniel Yule sin plaz 6, Reto Schmidiger sin plaz 7 e sin plaz 9 e 10 Ramon Zenhäusern e Luca Aerni. Er sa qualifitgà per il segund percurs è il Genevrin Tanguy Nef. Betg arrivads èn l'arriv èn Loïc Meillard e Marc Rochat.

RR novitads 12:00