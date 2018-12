Il podest

1. Marcel Hirscher (Austria) 1:42,99

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) + 1,18

3. Matts Olsson (Svezia) + 1,31

Marcel Hirscher gudogna per la 7avla giada il slalom gigant da Val d'Isère. L'Austriac è stà passa ina secunda pli spert ch'il Norvegiais Henrik Kristoffersen. Terz è il Svedais Matts Olsson. Per Hirscher è quai la 60avla victoria en la cuppa mundiala.

Ils Svizzers

5. Loic Meillard + 1,56

7. Marco Odermatt + 1,72

23. Gino Caviezel + 2,90

27. Elia Zurbirggen + 3,25

Crudà or en l'emprim percurs: Thomas Tumler.

Per in terz plaz sco avant in'emna a Beaver Creek cun Thomas Tumler n'hai questa giada betg tanschì al team svizzer. Tuttina han ils skiuns da la Svizra mussà ina fitg ferma prestaziun. Loic Meillard ha sco sco 5avel manchentà in plaz sin il podest per mo 23 tschientavels secunda.

Marco Odermatt è sa qualifitgà cun numer da partenza 32 suveran per il segund percurs, quai malgrà las relaziuns difficilas. Terminà la cursa ha Odermatt la finala sco 7avel, quai ch'è per il skiunz da 21 onns fin uss la meglra prestaziun en ina cursa da la cuppa mundiala. Gino Caviezel è vegnì 23avel e Thomas Tumler è crudà or gia en l'emprim percurs.

Uschia vai vinavant

Dumengia èn ils tecnicists a Val d'Isère anc ina giada dumandads; lura però en il slalom. Il proxim slalom gigant dals umens ha lieu ils 16 da december ad Alta Badia.

