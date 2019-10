Il trenader è vegnì relaschà be in di suenter la schleppa da 0:4 cunter Ambri. En las sis partidas da la stagiun actuala ha la squadra da Friburg be gudagnà ina. Ils resultats da la stagiun sajan tenor il cussegl administrativ sut il potenzial da l'equipa, perquai er la relaschada. Per il mument è il team da la Svizra franzosa sin l’ultim plaz da la tabella.

Fin ch’il club ha chattà in successur per French, surpiglia il schef da sport, Christian Dubé ad interim.

