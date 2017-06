Hockey – Hischier emprim tar il NHL-Draft

Il vallesan Nico Hischier ha scrit istorgia da hockey sin glatsch. Ils New Jersey Devils han tratg el sco numer 1 en il NHL-Draft.

Tar il NHL-Draft è il giuven vallesan da 18 onns vegnì tratg sco emprim. Hischier è suenter il Svedais Mats Sundin (1989) ed ils dus Tschecs Roman Hamrlik (1992) e Patrik Stefan (1999) pir il quart numer 1 che na deriva betg da l’USA, Canada u Russia. En tut è Hischier pir il setavel european che ha survegnì questa onur.

Quai n’è betg sulet in mument decisiv per Hischier, mabain era per in segn, ch'il hockey svizzer fa buna lavur. Pir avant curt ha Mark Streit gudagnà sco emprim giugader da champ il Stanley Cup. Tar ils New Jersey Devils n’è Hischier betg il sulet Svizzer. Avant curt è era vegnì enconuschent che Mirco Müller mida tar dals San Jose Scharks tar ils Devils.

